شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الاعتماد على المنتجات الزراعية فى الغذاء يحارب التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجرتها لجنة حكومية فى جنيف حول تغير المناخ أن تغيير العادات الغذائية والاعتماد على النباتات فى الغذاء يمكن أن يحارب ظاهرة تغير المناخ.





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وأفادت الدراسة - التى أجريت حول استخدام الأرض وتغير المناخ - بأن استهلاك الغرب الضخم للحوم ومنتجات الألبان يغذى عملية ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأوضح العلماء بأن التأثير السلبى على المناخ يمكن أن يتراجع حال تراجع استهلاك الإنسان من اللحوم وازداد الاعتماد على المنتجات الزراعية.

وذكرت وثيقة صدرت فى جنيف من جانب 107 علماء يعملون فى اللجنة الحكومية حول التغير المناخى - صدرت فى ختام اجتماعات عقدت الأسبوع الحالى بجنيف - أنه إذا تم استغلال الأرض على نحو أكثر فعالية؛ فإنه بوسعها أن تستوعب المزيد من الكربون الذى ينتجه البشر.