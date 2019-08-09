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10 آداب يتعلمها طفلك في عيد الأضحى

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 أغسطس 2019 01:37 مساءً - عزيزتي الأم، هل ستمر مناسبة عيد الأضحى وهي واحدة من أهم المناسبات الدينية مرور الكرام في بيتك؟، هل ستتركين هذه المناسبة دون أن يتعلم طفلك بعض الآداب والدروس والعبر.
المرشد التربوي الدكتور عبد الحي عيسى يقدم لك هذه التوجيهات بخصوص آداب ودروس مستفادة للأطفال في عيد الأضحى....

 

الحكمة من ذبح الخروف:

  • لا يفضل أن يرى الصغير مشهد الذبح.
  • يمكن أن يلهو مع الخروف حتى يحين موعد الذبح.
  • أخبري طفلك أن الخروف سوف يذهب للفقراء والمحتاجين ومن لا يجدون اللحم طيلة العام، وذلك حين يختفي الخروف من البيت.

smiling woman standing and putting pepper on stock pot

لا تنسي أن تخبري طفلك أن اللحم الذي نأكله يوم العيد مطبوخاً أو مشوياً هو لحم الخروف الذي ذبحناه ليتعلم الحكمة من الذبح وهي ليست الشر وإراقة الدماء.

وأخبري طفلك أن الخروف له دوره في اسعادنا يوم العيد وليس عملاً سيئاً حين نذبحه.

 

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وماذا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟

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  • يجب أن تذكري لطفلك قصة سيدنا إبراهيم مع ولده اسماعيل كاملة.
  • يمكن أن تتركيه يستخلص العبر بنفسه.

  • لا تنسي أن يقوم زوجك باصطحاب الطفل لصلاة العيد.
  • يجب أن تغلب مشاعر الفرح في البيت على مظاهر الذبح.

 

وماذا عن مشاهد الذبح؟

  • إذا خاف طفلك من مشهد الذبح لا تتهميه بالجبن.
  • لا تجبريه على حضور مشهد الذبح
  • هذا الكلام ينطبق على الأطفال فوق سن العاشرة، ,اقل من ذلك لا تسمحي له بحضور مشهد الذبح إطلاقاُ، وعليك التمهيد له عن حدوث إختفاء للخروف، ويجب ألا يختفي الخروف فجأة لكي لا يصاب الطفل بالصدمة.
  • ولا تلوثي جدران البيت بالدم كما يفعل الجهلاء لأن منظر الدم يثير خوف الطفل ويسبب له الكوابيس أثناء نومه.
  • أخبري طفلك أن كل حيوان له طريقة لكي نستفيد بها منه، فالسمك نقوم باصطياده، والطيور نذبحها وننتف ريشها، والخراف نذبحها ونسلخها لكي نحصل على لحمها، فكل هذه المخلوقات مسخرة لإطعام الإنسان لكي تستمر حياته.

حاولي تنفيذ بعض الأنشطة التي تبين مظاهر العيد ومنها عمل المجسمات بالقطن مثلاٌ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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