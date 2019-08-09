الإمارات تواصل جهودها لمكافحة الكوليرا باليمن

تواصل دولة الإمارات جهودها للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن، عبر دعمها السخي للقطاع الصحي سواء بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية أو من خلال الحملات الوقائية والتوعوية.

ذلك بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة للسكان، خاصة للفئات الأكثر تضرراً لا سيما الأطفال.

وأسهم هذا الدعم في التخفيف من حدة الوباء في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وبقية محافظات اليمن، وهو ما نتج عنه تقليل نسبة الإصابات.

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وأطلقت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" حملات علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة وباء الكوليرا، في عدد من مديريات الساحل الغربي اليمني.

وقال ممثل الهيئة في الساحل الغربي إن الحملات شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات حيوية وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور رباش أحمد صالح، مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الوازعية، أن الهلال الأحمر الإماراتي، وفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكل المراكز الصحية بالمديرية، ما أسهم في إنقاذ حياة الناس من خطر وباء الكوليرا القاتل.

ونوه بأن الهيئة تواصل جهودها للقضاء على وباء الكوليرا من خلال تنفيذ المراحل الثلاث "العلاجية، والتوعية، والوقائية"، وأن هذا الجهد الكبير هو محل تقدير السلطة المحلية، وجميع أبناء مديرية الوازعية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في الوازعية التي استمرت 16 يوماً، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية في المديرية وبقية مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.