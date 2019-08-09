شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أضحى مبارك.. اعرف ايه اللى بيحصل فى جسمك لو قللت من أكل اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول اللحوم الحمراء قد يكون لها الكثير من الفوائد لجسمك، ووفقا لتقرير موقع "forksoverknives" تعرف على ما يحدث فى جسمك عندما تقلل أو تمنع تناول اللحوم الحمراء..



1. سوف تقل الالتهابات في جسمك 1. سوف تقل الالتهابات في جسمك إذا كنت تأكل اللحم والجبن والأطعمة المصنعة بدرجة عالية ، فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات مرتفعة من الالتهابات في جسمك.

في حين أن الالتهاب قصير الأجل أمر طبيعي وضروري، إلا أن الالتهاب الذي يستمر لمدة شهور أو سنوات ليس كذلك، فقد يرتبط الالتهاب المزمن بتطور تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري وأمراض المناعة الذاتية.





2. انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية، حيث تعد الدهون المشبعة الموجودة أساسًا في اللحوم والدواجن والجبن وغيرها من المنتجات الحيوانية، محركًا رئيسيًا لمستويات الكوليسترول في الدم.

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تقلل الوجبات الغذائية القائمة على النبات من نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تميل إلى أن تكون منخفضة للغاية في الدهون المشبعة وأنها تحتوي على صفر من الكولسترول، علاوة على ذلك ، تعتبر النظم الغذائية النباتية غنية بالألياف، مما يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.





3. ستغير طريقة عمل الجيناتقام العلماء باكتشاف ملحوظ أن العوامل البيئية ونمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف تشغيل الجينات وإيقافها.

أظهرت الأبحاث أن تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي نباتي، يمكن أن تقلل من التعبير عن جينات السرطان لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة.



4. تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني 4. تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني

أظهرت دراسات ان البروتين الحيواني وخاصة اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، حيث إشارت إلى أن تناول اللحوم مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر على مدى فترة 17 سنة زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 74٪.

بسبب الدهون الحيوانية والحديد الحيواني والنترات الموجودة في اللحوم لتلف خلايا البنكرياس وتفاقم الالتهابات وتسبب زيادة الوزن وتضعف طريقة عمل الأنسولين .