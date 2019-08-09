شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتدخن.. اعرف كيف تتخلص من بقع التبغ من الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل التدخين على تصبغ الأسنان وتحولها للون البنى، الأمر الذى يعطى مظهرا سيئا فى النهاية، وقد تساعد بعض وسائل التبيض على إزالة التصبغات.

طرق إزالة بقع التبغ من الأسنان التوقف عن التدخين للمساعدة في تقليل بقع التبغ الإضافية أو لمنع تغير لون الأسنان المبيضة حديثًا، توقف عن التدخين، فوفقا لتقرير موقع "WebMD" فإنه يؤدي إلى العديد من مشاكل صحة الفم ، بما في ذلك التهاب اللثة وسرطان الفم ، والإقلاع عن التدخين يقلل من هذه المخاطر.





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زيارة طبيب الأسنانغالبًا ما يلزم إزالة بقع التبغ بواسطة طبيب أسنان، حيث تساعد عمليات التنظيف والفحوص المنتظمة على منع البقع ويمكن أن تقلل من ظهور تلون خفيف، وبالإضافة إلى التنظيف يمكن لأطباء الأسنان توفير إجراءات تبييض احترافية لإزالة البقع من التدخين.





استخدام منتجات تبييض في المنزلبعد رؤية طبيب الأسنان للحصول على تنظيف شامل ، استمر في تحسين لون الأسنان في المنزل باستخدام منتجات تبييض الأسنان.





استخدم الفرشاة والخيط الطبى يومياً

استخدام الفرشاة والخيط اليومي امر ضروري للحصول على اسنلن بيضاء، حيث يساعد الروتين اليومي للتنظيف بالفرشاة في الصباح وقبل النوم والخيط مرة واحدة يوميًا على منع تراكم النيكوتين والقطران على الأسنان.

بمجرد التوقف عن التدخين، يمكن أن تساعد العناية اليومية بالفم في استعادة أو الحفاظ على مظهر الأسنان البيضاء