صحتك فى وصفة.. عشبة الهندباء مع الماء لعلاج السكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهندباء من الأعشاب المفيدة لتحسين الهضم وفتح الشهية، كما أن لها فوائد صحية عديدة مثل:علاج أمراض المعدة والكبد، حب الشباب ، والأكزيما، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكذلك تساعد على ضبط معدلات السكر فى الدم، بحسب ما ذكر موقع verywellhealth، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد شاى الهندباء مع الماء لضبط نسبة السكر فى الدم.

شاى الهندباء فوائد الهندباء لعلاج السكرى

فوائد الهندباء لعلاج السكرى جذور الهندباء لها خصائص مضادة لمرض السكري بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم الإينولين، التى تحتوى على كربوهيدرات معقدة تُعرف باسم fructooligosaccharide (FOS) والتي تدعم نمو البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي وتزيل البكتيريا غير الصحية، وهذا يزيد من حساسية الأنسولين عن طريق إبطاء تدفق السكر من الأمعاء إلى مجرى الدم ، مما يمنع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم أو الأنسولين. Advertisements طريقة عمل شاى الهندباء لضبط نسبة السكر

المكونات

طريقة عمل شاى الهندباء لضبط نسبة السكرالمكونات 2 كوب من الهندباء. 4 أكواب ماء مغلي. الطريقة

الطريقة -ضع حوالي كوبين من الهندباء في إناء على النار مع أربعة أكواب من الماء وأتركها تغلى. - أترك المشروب حتى يبرد وتناوله.

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