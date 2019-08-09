شكرا لقرائتكم خبر عن ديتوكس نظام غذائى لإزالة السموم من الجسم..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن السبب الرئيسي للمشاكل الصحية التي يعاني منها كثير من الناس بشكل متكرر، مثل التعب والإجهاد والأرق هو السموم المتراكمة في أجسامنا، والتى قد تتسبب فى إصابتنا بالعديد من الأمراض، وفقاً لموقع maxliving، ويمكن إزالة هذه السموم بتناول مجموعة من الأطعمة وإضافتها فى نظامك الغذائى، نتعرف على أهم الأطعمة لطرد السموم من الجسم فى السطور التالية.



ديتوكس

نظام غذائى لإزالة السموم من الجسم

اتباع نظام غذائي صحي هو أهم وسيلة لإزالة السموم، لذا قم بإزالة الأطعمة التي تتداخل مع إزالة السموم من بينها سكر الفركتوز، الموجود في الصودا وكذلك في عصائر الفاكهة والأطعمة المعلبة والمصنعة.

تُظهر الأبحاث أن السكر البسيط يمكن أن يصبح مساهماً رئيسياً في الأمراض المزمنة بما في ذلك السمنة، ويزيد الفركتوز من مشاكل تشمل الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي ، وكلاهما يساهم في السمنة.

أفضل الأطعمة لإزالة السمومالدهون الصحية

توفر الدهون والزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند العضوي الطاقة اللازمة لعمليات إزالة السموم.

المكسرات والبذور

تناول اللوز وبذور عباد الشمس والجوز وبذور الكتان لوجبة خفيفة صحية، فالمكسرات والبذور من المصادر الممتازة للألياف التي تساعد في طرد السموم من الجسم.

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البروتينات

يعد البروتين أمرًا مهمًا للوظيفة المناسبة لمسار إزالة السموم الرئيسيين داخل خلايا الكبد، اختر اللحم البقري العضوي والمأكولات البحرية.

البقوليات

الفاصوليا والعدس والبقوليات الأخرى هي مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وكذلك مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية.

الفواكه

تحتوي الفواكه على مجموعة واسعة من المغذيات النباتية، مثل البيتا كاروتين، اللوتين، والأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة، كما أنها مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان وتحتوي على نسبة عالية من الماء.

الخضروات

من بين العناصر الغذائية، توفر الخضروات غير النشوية مجموعة واسعة من المواد الكيميائية النباتية والألياف.