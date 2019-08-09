شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التصلب المتعدد على حياة المريض وقدرته على الحركة والمشى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التصلب المتعدد أو MS من الأمراض العصبية التى تؤثر على الدماغ والحبل الشوكى والجهاز العصبى المركزى، ويسبب هذا المرض تلف فى الدماغ وحبل العمود الفقرى، وتصبح متصلبة، فى هذا التقرير نتعرف على معلومات عن مرض التصلب المتعدد، وفقاً لموقع Doctor.



التصلب المتعدد

ما هو التصلب المتعدد؟

من الأمراض التى تؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وينتج مرض التصلب المتعدد عن فرط نشاط الجهاز المناعي في أنسجة الجسم، وهو ما يسبب أضرار تلحق بالأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي ويؤدي ذلك إلى تغيير الإحساس أو الرؤية أو الضعف وفقدان التوازن.

والإناث هن الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من الرجال، ويمكن أن يحدث فى أى عمر ولكنه أكثر شيوعاً فى العشرينات والثلاثينات من العمر.



ما هو التصلب المتعدد

اعراض التصلب المتعدد

نظرًا لأن مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، فإنه يمكن أن يؤثر على كل الجسم، من التعب البسيط إلى الإصابة بالشلل.

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ومن الأعراض الأكثر شيوعاً للتصلب المتعدد الأعراض الحسية، مثل وخز المسامير والإبر، أو الإحساس بالحرقة والإزعاج البصري في عين واحدة وهذا يُعرف باسم التهاب العصب البصري، وضعف الذراعين أو الساقين ، وعدم التوازن أو الترنح.

عادة ما يحدث التعب ومشاكل الذاكرة ومشاكل المثانة في وقت لاحق في المرض.

عادة ما تبدأ أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد تدريجياً وتستمر لبضعة أسابيع فى البداية.

التصلب المتعدد وتأثيره على حياة الشخص المصاب

يمكن لبعض المرضى أن يعيشوا حياة كاملة بأعراض قليلة للغاية من التصلب المتعدد ، في حين أن البعض الآخر قد يموت خلال بضعة أشهر.

وغالبية الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد يعانون من بعض الإعاقة، مع استخدام أشياء تساعدهم على المشي لمدة تتراوح من 15 إلى 20 سنة بعد إجراء التشخيص.