شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل اختبار إجهاد القلب.. ماذا يعنى وجود نتائج غير طبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار إجهاد القلب أحد أنواع الاختبارات التى عادة ما تطلب من المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر ويريد الطبيب التحقق من ضيق الشرايين.



اختبار-اجهاد القلب

وتساعد اختبارات الإجهاد الأطباء في البحث عن تغييرات في إيقاع القلب أو اكتشاف مشاكل في صمام القلب ، و عندما تكون نتائج اختبار الإجهاد غير طبيعية أو تظهر عدم انتظام ضربات القلب، غالبًا ما يُطلب من المرضى الخضوع لاختبار إجهاد نووي أو قسطرة قلبية أو تخطيط صدى القلب لتحديد سبب التغيرات في القلب أو تحديد انسداد في الشرايين.

ويتم تحديد نتائج اختبار الإجهاد من خلال قراءات أثناء التمرينات الخفيفة وعمر الشخص وتاريخه من مشاكل طبية أو قلبية.

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وتجرى اختبارات إجهاد روتينية للقلب أيضا وفقًا لتقرير موقع "MedlinePlus" للشخص الذي أصيب بنوبة قلبية أو مشاكل فى الأوعية الدموية أو جراحة قلب القلب، وذلك للتحقق من تقدم القلب.

كما يخضع لها المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الواضحة، مثل أمراض القلب والسكر، غالباً ما يخضعون لاختبارات الإجهاد قبل بدء برنامج التمرين.

ظهور نتائج غير طبيعية في اختبار الإجهاد قد تشير إلى عدم انتظام ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة أو انسداد محتمل في الشرايين يمكن أن يؤدي إلى مرض الشريان التاجي، وعادة ما ينتج عن اختبار الإجهاد غير الطبيعي طلب الطبيب المزيد من الاختبارات الطبية لفحص وظائف القلب.