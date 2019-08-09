شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شريان القلب الموسع؟.. مضاعفاته قد تكون قاتلة حال إهمال علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمى الشريان الذي يمتد من القلب إلى إمداد الدم إلى بقية الجسم بالشريان الأورطي او الشريان الموسع.

تتسبب قوى كثيرة في الجسم في ضعف الشريان الأورطي، ووفقًا لموقع HealthCentral ،عندما يضعف الشريان يصبح تضخمًا، ويعتبر الشريان الأورطي الموسع أمر شائع إلى حد ما، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو الذين يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم كولسترول غير طبيعي أو المدخنين .

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يتم اكتشاف الشريان الأورطي الموسع عادة من خلال الموجات فوق الصوتية للقلب أو مخطط صدى القلب، حيث يبلغ قطره 3.7 سم أو أكثر ، ويُعتقد أن الحالة تتقدم بمعدل حوالي مليمترين سنويًا ، أو سنتيمتر واحد كل خمس سنوات.

بمجرد أن يصل الشريان الأورطي الى 4.5 سم، يتم تصنيفه على أنه تمدد الأوعية الدموية ، والذي يعرف بأنه انتفاخ يشبه البالون في الشريان، وعلى الرغم من عدم وجود أعراض عادة ، فإن تمدد الأوعية الدموية في الجزء البطني من الشريان الأورطي يسبب أحيانًا الخفقان في البطن أو آلام الظهر العميقة أو ألم في البطن، وقد يسبب تمدد الأوعية الدموية في الصدر بحة في الصوت ، والسعال ، وضيق في التنفس أو آلام الفك أو الرقبة أو الظهر أو الصدر.

الخطر الأكبر لهذه الحالة هو حدوث تمزق الشريان الأورطي، الذي يتسبب في فقد دم سريع للغاية وعادة ما يكون قاتلًا، أيضا قد تشمل المضاعفات الخطيرة الثانية تمزق بطانة الشريان الأورطي وتسمح للدم بالتجمع، مما يسبب ألماً حادًا مؤلمًا في الجزء العلوي من الظهر ينتقل إلى أسفل الصدر، وعادة ما يكون قاتلاً إذا لم يعالج على الفور.