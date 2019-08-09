شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. تعلم كيف توقف نزيف اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف اللثة من الأمور الشائعة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث تتحكم العوامل الوراثية بها بجانب بعض الحالات الطبية.

يمكن لأي شخص التوقف عن نزيف اللثة من خلال زيارة طبيب الأسنان لإعطاء خيار علاج للبكتيريا البلاك التى تستعمر الفم، وتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة بشدة، مع تناول نظام غذائي متوازن واستخدام الخيط الطبى.

Advertisements

قد ينجم نزيف اللثة عن أسباب مختلفة وفقا لتقرير موقع "ask dental ، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة، وتقرحات الفم، وأطقم الأسنان السيئة ، ونقص الفيتامينات ، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل والظروف الطبية ، مثل: السكري ، وسرطان الدم.

وبغض النظر عن الحالة التى يعاني منها الشخص، من المهم عدم محاولة تشخيص المشكلة بمفرده، لأن نزيف اللثة يمكن أن يكون أحد أعراض اضطرابات الأسنان المختلفة، وخاصة أمراض اللثة.

وسيقوم طبيب الأسنان بإجراء فحص لمعرفة السبب الرئيسي للنزيف، وعادة ما يساعد العلاج المناسب لعلاج نزيف اللثة على تجنب التهاب اللثة أو أمراض اللثة أو اضطرابات الأسنان الأخرى.