شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض النوبة القلبية الصغرى وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوبة القلبية الصغيرة هي الحالة التى تشير إلى الشعور بعدم الراحة في الصدر التي تستمر لبضع دقائق، وعدم الراحة في مناطق أخرى من الجسم مثل الذراعين أو الفك، وصعوبة التنفس، والشعور بالغثيان والتعرق البارد ، حسب جمعية القلب الأمريكية.

هناك بعض الحالات الطبية ، مثل متلازمة تاكوتسوبو ، الذبحة الصدرية ، مرض الجزر المعدي المريئي ، الانسداد الرئوي والألم العضلي الهيكلي يمكن أن تقلد أعراض النوبة القلبية المصغرة، حيث تشمل جميع أعراض هذه الحالات الطبية ألم في الصدر.

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يمكن أن تكون الأزمة القلبية من أعراض المرض الأساسي مثل مرض الشريان التاجي ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ويمكن للطبيب المريض اختبار الجلطات الشريانية باستخدام الإجراءات غير الغازية حيث يمكن لجهاز تخطيط القلب أو رسم القلب إجراء اختبار للأضرار التي لحقت القلب.

ويوضح مركز السيطرة على الأمراض أن ما يقرب من 750،000 أمريكي يعانون من أزمة قلبية كل عام.

ومن المهم أن يتصل المصابون بنوبة قلبية صغيرة باقرب مستشفى أو بطبيبك على الفور لأن كل ثانية مهمة فى إنقاذ حياة المريض، كما يمكن أن يؤدي تحديد علامات التحذير من نوبة قلبية إلى إنقاذ الأرواح ، حيث أن ما يقرب من نصف حالات الوفاة بنوبة قلبية تحدث خارج المستشفيات.