شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف من أمراض القلب.. نصائح طبية لخفض الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط بشكل كبير بخفض نسبة الكوليسترول فى الدم، لذا يجب مراقبة نسبة الكوليسترول، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة بانتظام، فى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح طبية لخفض معدل الكوليسترول فى الدم، بحسب ما ذكر موقع NHS.





نصائح طبية لخفض معدل الكوليسترول فى الدمتقليل الدهون المشبعة والمتحولة فى طعامك

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول في الدم، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التى يجب الابتعاد عنها تشمل: اللحوم الدهنية، الزبدة، الكريمة، الجبن، الكعك والبسكويت المصنعة.

- استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بكميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، مثل:

- الأسماك الزيتية- مثل الماكريل والسلمون.

-المكسرات - مثل اللوز والكاجو.

-البذور - مثل عباد الشمس وبذور اليقطين.

- الأفوكادو.

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-الزيوت النباتية مثل: عباد الشمس والزيتون والذرة.

-الدهون المتحولة يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول، يمكن العثور على الدهون المتحولة بشكل طبيعي بكميات صغيرة في بعض الأطعمة، مثل المنتجات الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والألبان.

تقليل الدهون الكلية

يمكن أن يساعد تقليل إجمالي كمية الدهون في نظامك الغذائي أيضًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا اختر اللحوم الخالية من الدهون وتناول الألبان خالية الدسم.

تناول الألياف

تناول الكثير من الألياف يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة الغنية بالألياف على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تناول ما لا يقل عن 30 جرامًا من الألياف يوميًا، وتشمل مصادر الألياف:

خبز الحبوب الكاملة والحبوب الكاملة.الفواكه والخضراوات.البطاطس.الشوفان والشعير.البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس.المكسرات والبذور.انتبه للأطعمة التى تحتوى على الكوليسترول

تحتوي بعض الأطعمة بشكل طبيعي على الكوليسترول، ويسمى الكوليسترول الغذائي، مثل البيض أعلى في الكوليسترول الغذائي من الأطعمة الأخرى.

ممارسة الرياضة

يمكن أن يساعدك ممارسة الرياضة في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتتضمن الأنشطة المشي وركوب الدراجات والجري وممارسة التمارين.