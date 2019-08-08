شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن الزهايمر.. أعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزهايمر من الأمراض الخطيرة التى تصيب كبار السن، وهو أحد أشكال الخرف، وتموت خلايا المخ لمريض الزهايمر بشكل يومى، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الزهايمر وأعراض الإصابة به وعلاجه، وفقاً لموقع Net doctor.



مرض الزهايمر

س: ما هو مرض الزهايمر؟

ج: مرض الزهايمر هو أكثر أنواع الخرف شيوعاً، ويسبب مرض الزهايمر فقدان خلايا المخ، ويرتبط باختلال في المواد الكيميائية (الناقلات العصبية) في الدماغ، ويتقدم الزهايمر بشكل يومى وقد يؤدي إلى الوفاة خلال 7 إلى 10 سنوات، ويختلف تطور المرض من شخص لآخر، فبالنسبة للبعض، قد يتطور المرض ببطء على مدى سنوات عديدة، بينما قد يتطور بسرعة بالنسبة للبعض الآخر.

س: ما أعراض مرض الزهايمر؟

ج: يختلف تأثير مرض الزهايمر من شخص لآخر، ولكن مع مرور الوقت تتدهور القدرات العقلية للشخص تدريجيًا، غالبًا ما يكون فقدان الذاكرة هو العلامة الأولى، لكن قد يصاب الشخص بالارتباك حول مكان وجوده.

قد يصاب الشخص المصاب بمرض الزهايمر بالاضطراب أو السبات أو الانسحاب ويبدأ في إهمال النظافة الشخصية.

-قد يميل المريض إلى تذكر الماضي ويعتقد أن الأشخاص الذين توفوا خلال السنوات الماضية ما زالوا على قيد الحياة.

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قد تصبح المحادثة متكررة وقد تتغير الشخصية وتتطور سلوكيات غريبة أو غير مألوفة.

س: ما علاج مرض الزهايمر؟

ج: يهدف العلاج إلى تحسين الأعراض والتغلب عليها ودعم أهل المرضى من خلال توفير معلومات حول المرض.

وهناك العلاجات الحركية والتحفيز المعرفي والعلاج بالذكريات، ويجب أن يظل مريض الزهايمر نشيطًا جسديًا وعقليًا واجتماعيًا بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد وإجراء فحوصات منتظمة لصحته البدنية.

- يمكن علاج الاكتئاب وضعف النوم واضطراب السلوك بالجلسات السلوكية وبالأدوية.