شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرتبط تناول الكثير من اللحوم الحمراء بخطر الإصابة بسرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم مصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب والمعادن مثل الحديد والسيلينيوم والزنك، كما أنها أحد المصادر الرئيسية لفيتامين ب 12 ، والذي يوجد بشكل طبيعي فقط في الأطعمة من الحيوانات، مثل اللحوم والحليب.

لكن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة ربما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

لهذا السبب يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 90 جم (وزن مطبوخ) من اللحوم الحمراء والمعالجة يوميًا بالخفض إلى 70 جرامًا ، لأن ذلك قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

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وفق لتقرير موقع "nih" وجدت الدراسات أنه ربما يكون هناك رابط بين تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة ، وسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم)، لذلك ينصح الناس بتناول ما لا يزيد عن 500 جرام من اللحوم الحمراء أسبوعيًا (حوالي 70 جرام يوميًا) وتجنب اللحوم المصنعة.

يمكنك اختيار اللحوم ومنتجات اللحوم الصحية، مثل اللحوم الخالية من الدهن واللحم المفروم ، حيثما أمكن ذلك، إذا تم الكشف عن سرطان الأمعاء في وقت مبكر ، فهو أكثر قابلية للعلاج.

تشمل الأعراض المبكرة لسرطان الأمعاء وجود تغييرات في عادات الأمعاء، خاصة إذا لاحظت وجود دم في برازك أو كنت أكثر رخاوة لمدة 3 أسابيع ، فاستشر طبيبك.