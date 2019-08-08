خلافا للمتعارف عليه.. القهوة قبل النوم لا تسبب الأرق

تناول الكافيين قبل موعد النوم لا يؤثر على الرغبة في النوم

خلافاً لما هو متعارف عليه، كشفت دراسة جديدة عن أنه لا علاقة بين شرب القهوة والأرق، إذ خلصت إلى أنَّ تناول الكافيين قبل موعد النوم لا يؤثر على الرغبة في النوم بأي شكل من الأشكال.

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وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أنَّ باحثين أمريكيين من جامعة "فلوريدا أتلانتيك" وكلية الطب في جامعة هارفارد راقبوا 785 شخصًا لمدة 14 عاماً وسجَّلوا كمية الكافيين والكحول والنيكوتين التي يستهلكونها.

واكتشف الباحثون أنَّ الكحول والنيكوتين أكثر ارتباطاً بالأرق من الكافيين، إذ رصدوا مدة نوم المشاركين ومدى استيقاظهم بعد تناول المنبهات، ووجدوا أن الكافيين ليس له أي تأثير على النوم.

وقال العلماء إنَّ النتائج كانت مفاجأة للفريق، لكنها متوافقة مع الأدلة السابقة بشأن تأثير الكافيين على النوم.