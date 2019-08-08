شكرا لقرائتكم خبر عن لو الحموضة مأثرة على نومك.. نصائح لمنع ارتداد حمض المعدة ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء أو ارتداد حمض المعدة يمكن أن يؤثر على النوم، وعلى الرغم من ذلك يمكنك التحكم به من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، فى هذا التقرير نقدم نصائح لمنع ارتداد حمض المعدة أثناء الليل، وفقاً لموقع step to health.

ويتسبب ارتداد الحمض أو الارتجاع المعدي المريئي (GERD) فى إضعاف العضلة العاصرة للمريء ، وهو جزء من الجسم يسمح لحمض المعدة بالارتفاع إلى المريء والفم، نتيجة لذلك ، يشعر الشخص المصاب بإحساس حارق أو تهيج، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم في الصدر وحرقة في المعدة وصعوبات في البلع.



ارتجاع المرئ

نصائح لمنع ارتداد حمض المعدة ليلاً

يمكن أن تساعد هذه النصائح في منع ارتداد حمض المعدة:

تجنب تناول الطعام قبل النوم

على الرغم من أنه لا ينبغي عليك الذهاب إلى السرير دون تناول وجبة العشاء، إلا أنه يجب عليك عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ويفضل تناول وجبة عشاء خفيفة قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم.

Advertisements

ابتعد عن الأطعمة الحارة والتوابل

يجب تقليل الأطعمة التي تزيد من مستويات حمض المعدة وتشمل التوابل والأطعمة الحارة والمقلية خاصة في الليل.

النوم على جانبك الأيسر

قد يقلل النوم على الجانب الأيسر من نوبات ارتجاع المرئ ليلاً،لأسباب تشريحية ، فإن النوم على جانبك الأيمن يجعل العضلة العاصرة للمريء تتعرض لحمض المعدة، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض.

فقدان الوزن

يحتاج المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى فقدان الوزن للتحكم في ارتجاع حمض المعدة.

بسبب تراكم الدهون في محيط البطن ، يزداد ضغط المعدة ويزيد ارتجاع حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء.