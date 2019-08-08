شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى المبارك.. كيف تبقى بصحة جيدة خلال أيام العيد فى ٥ خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز عيد الأضحى بتناول الطعام بشكل مكثف، وهناك دائمًا خطر من الإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية على المدى القصير وغالبًا ما تكون طويلة الأجل.

الحفاظ على لياقتك البدنية والصحية يجب أن يكون هدفك في هذا العيد أيضا، لذلك عرض موقع "globalvillagespace" نصائح للحفاظ على صحتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





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حاول المشي خلال أيام العيد حاول المشي خلال أيام العيد

تجنب اللحوم المقليةإذا كنت تخطط لأكل اللحم في هذا العيد، فحاول تناولها في صورتها المسلوقة، وتجنب تسويتها على الفحم وتجنب تناوله في الزيتية المقلية لأن هذا يزيد من السعرات الحرارية في اليوم الواحد.

ينصح خبراء التغذية والأطباء بانه يجب إنهاء الوجبة الأخيرة قبل ساعتين من وقت النوم، بعد ذلك يمكنك الذهاب في نزهة طويلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا للتأكد من هضم الطعام ، كما يمكنك الذهاب بسهولة إلى السرير وعدم الشعور بمشاكل فى الهضم.



شرب الشاي الأخضر بعد الوجبة شرب الشاي الأخضر بعد الوجبة

بساعد شرب كوب من عصير الليمون أو الشاي الأخضر في زيادة معدل الأيض، كما يمكن أيضًا تناول الشاي ولكن بدون سكر.



تجنب المشروبات الغازية تجنب المشروبات الغازية

أظهرت الدراسات أن تأثير المشروبات الباردة بعد الوجبات الدسمة مؤقت للغاية، فينبغي للمرء تجنب المشروبات الباردة في أيام عيد الأضحى لأسباب عديدة.





الانتظار 6 ساعات استراحة بين الوجباتأظهرت الدراسات أن التأخير بين وجبتين متتاليتين يجب ألا يقل عن 6 ساعات على الأقل في أيام عيد الأضحى.