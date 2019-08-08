5 مشروعات صحية جديدة للحجاج في المشاعر المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الصحة السعودية 5 مشروعات جديدة من الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة، إذ أنهت تسجيل مهابط الطيران في مستشفيات "عرفات العام والطوارئ في منى وحراء العام والنور التخصصي"، وطورت 12 مركزاً صحياً بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنها أنشأت غرفاً للنفايات الطبية، حيث تم تنفيذ 14 غرفة حسب مواصفات مكافحة العدوى، بزيادة غرفتين للنفايات الطبية في المراكز الصحية في مشعر منى، وغرفتين لمستشفى منى الشارع الجديد، ومستشفى شرق عرفات.

وأشارت إلى أنه تم تأهيل، وعزل بعض المرافق الصحية في مشعر عرفات وتم الانتهاء منها.

وبينت "الصحة السعودية" أنه تم إنشاء صالة الاستعراف في مجمع المعيصم، وفقا للمعايير والاحتياجات الفعلية وهذا من منطلق التعاون بين وزارة الصحة، وزرارة الداخلية في حالة الكوارث للتعرف على المتوفين.

كما تضمنت المشروعات تطوير قسم الطوارئ في مستشفى الطوارئ في منى، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية في قسم الطوارئ من 12 سريراً إلى 21 سريراً، ورفع الطاقة الاستيعابية في قسم الإنعاش من 4 أسرة إلى 6 أسرة، فيما تم استحداث 4 أسرة في قسم العناية المركزة القلبية.