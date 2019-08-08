شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحي المبارك.. كل ما تريد معرفته عن حساسية اللحوم وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا أصيب أنفك بالتهاب بعد تناول اللحوم، أو شعرت بالغثيان أو أصيبت بطفح جلدي، فقد تكون لديك حساسية من اللحوم.

يمكن أن تتطور حساسية اللحوم في أي وقت في الحياة، فإذا كنت تعاني من حساسية من نوع واحد من اللحوم، فمن المحتمل أن تكون لديك حساسية من اللحوم الأخرى، وكذلك للدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي والبط.

Advertisements

ووجدت العديد من الدراسات وفقا لتقرير موقع الجمعية الأمريكية للحساسية والمناعة"acaai" أن نسبة صغيرة جدًا من الأطفال المصابين بحساسية اللبن لديهم حساسية من اللحم البقري.



أعراض حساسية اللحوم أعراض حساسية اللحوم

تتطور حساسية اللحوم عندما يصبح نظام المناعة في الجسم حساسًا ويتفاعل مع تناول اللحوم ودخولها للجسم، وتشمل الأعراض :

طفح جلدى.

الغثيان ، تشنجات المعدة ، عسر الهضم ، القيء ، الإسهال.

انسداد او سيلان الأنف.

العطس.

الصداع.

الربو.

الحساسية المفرطة وهو رد فعل تحسسي قاتل محتمل يمكن أن يقيد التنفس.



كيفية علاج حساسية اللحوم كيفية علاج حساسية اللحوم