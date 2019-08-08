كيف تزرعين في نفس طفلك حب أيام الحج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - فاحت رائحة الحج الندية بالأجواء، وبدأت أفضل الأيام، إنه ذلك الوقت من العام حيث يشد فيه المسلمون الرحال من كل مكان لآداء فريضة الحج، ومن لا يحج منهم، يستعد ويجهز نفسه ويشحذ نيته للإكثار من العبادات وأعمال الخير والإحسان في هذه العشر الفضيلة.

ومن واجبنا أن نعلّم أطفالنا فضائل هذه الأيام، ونغرس في داخلهم حب الخير والإحسان منذ نعومة أظفارهم، وأن نساعدهم ليفرحوا ويبتهجوا بهذه الأيام، حتى نبذر في داخلهم ذكريات جميلة لا ينسون جمالها ولا عباداتها.

التقت "الخليج 365 نت" الباحثة والمستشارة النفسية والأسرية "سعدية ناصر القعيطي" لتقدم لك بعض النصائح

أفضل الطرق لتزرعي في طفلك حب أيام الحج:

1. بداية نعلمهم أركان الإسلام الخمس، ونعطيهم نبذة بسيطة عن كل ركن، ومن ثم نستفيض في حديثنا عن ركن الحج، متى يكون وبأي شهر وبأي مكان وعلى من يجب.

2. قُصي عليهم قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وكيف أمرهما الله عز وجل ببناء الكعبة وجعلها قبلة للمسلمين في كل مكان وأمرهم بعد ذلك بالحج إليها.

3. قومي بطباعة خريطة مناسك الحج، سوف تجدين العديد من النسخ على شبكة الإنترنت، واجلسي مع أطفالك واشرحي لهم بصورة مبسطة ماهي مناسك الحج وماذا يجب على الحاج بكل مكان فيها.

4. اعملي بطاقات تشرح مناسك الحج، بإمكانك طباعة كل صورة مع الكلمة التي تمثلها، كمثال: صورة الكعبة مع كلمة الكعبة، صورة الإحرام مع كلمة الإحرام، وهكذا ليسهل عليك شرحها للطفل فالتعليم من خلال المتعة واللعب أدعى للرسوخ في الذهن.

5. بإمكانك عمل مجسم للكعبة، لتمثلي لهم كيفية الطواف حول الكعبة وعدد المرات.

6. اصنعي زينة للاحتفال بعيد الحج، لك حرية الاختيار إما صور للكعبة أو صور للخروف أو ما شابه، وعلّقيها بالمنزل ليشعروا بالبهجة والفرحة وليكون يوم العيد يوماً مميزاً يتذكرونه دائماً.

7. علميهم التلبية، اكتبيها وعلقيها أيضاً، وكرريها معهم بجو يملأه الفرح، ليتعلموا أن ديننا الإسلامي دين محبة وفرح وليس دين حزن وكآبة، فسائر العبادات إن قمنا بها على النحو الصحيح من شأنها أن تبث السعادة في نفوسنا.

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8. أخبريهم أن هذه الأيام من أفضل أيام السنة، وأن علينا استغلالها بالإكثار من العبادات وأعمال البر والإحسان والذكر.

9. كرري على مسامعهم بين الحين والحين (الله أكبر، لله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد) بصوتٍ جميل ندي، يشعرهم بالراحة، ويرددونها معك.

10. اشرحي لهم أنه بدخول شهر الحج عليهم التكبير بين الحين والحين، ولكن من فجر يوم عرفة عليهم أن يحرصوا على التكبيرات بعد كل صلاة إلى آخر أيام التشريق.

11. حدثيهم كيف أن الحاج لا يجوز له أن يجادل أو يغضب، وأن ينتبه لكي لا يؤذي أحداً، وكيف أن عليه الإلتزام بالتعامل بالإحسان مع الجميع، قومي ببث روح الحماس فيهم واطلبي منهم أن يتدربوا معك في هذه الأيام الفضيلة على التعامل بالإحسان مع الجميع وتجنب الغضب لأي سبب كان، ذلك أدعى ليتدربوا منذ الصغر على الأخلاق الإسلامية الصحيحة.

12. هذه الفقرة تعتمدين في شرحها بما يناسب عمر طفلك ونضوجه فالأضحية من مناسك الحج ينبغي عليهم أن يعرفوها وأن يدركوا كيف أن الله خلق الحيوانات وسخرها لنا لنأكل منها، وأننا بهذه الأضحية نساهم في إطعام الفقراء والمساكين.

13. تذكري أن تراعي في كل النقاط السابقة الأسلوب البسيط والمشاعر الطيبة لتنتقل لطفلك هذه الأفكار ويفهمها وينتفع بها.