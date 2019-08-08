كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - النوم سلطان، ولكن النوم بالنسبة للمولود أكثر من ذلك فقد قالت الجدات قديماً عن فوائد النوم للمولود بأنه يصبح بلون ويمسي بلون، بمعنى أن النوم هو وسيلة سحرية لنمو الطفل.

الدكتورة ألفت مرزوق، اختصاصية طب الأطفال ورعاية الخدج، تشير إلى ....

فوائد النوم للنمو :

ساعات النوم الكافية والعميقة تزيد من إفراز هرمون النمو لدى الرضع.

المقارنة بين مولود لا ينام وآخر يحصل على نوم بساعات كافية تظهر أن هناك زيادة ملحوظة في الوزن والطول بالنسبة للمولود الذي ينام جيداً.

فوائد النوم لنمو المخ:

يعتبر النوم فرصة لنمو المخ لدى الطفل وبالتالي فالقدرات التي تتطور لا يمكن أن يحدث ذلك بدون أن ينام الطفل لكي يتطور مخ الطفل وينمو بشكل سليم.

قلة النوم يعني أن مخ الطفل ينمو ببطء.

فوائد نوم الطفل لكي يتعلم:

يتعلم الطفل خلال نومه وهذا ما أثبتته الدراسات الحديثة.

يسترجع الطفل خلال النوم الخبرات التي مرت به خلال الصحو.

ولذلك فالنوم هو وسيلة الطفل لكي يتعلم ويحفظ ويخزن في ذاكرته المهدية ما يفيده طيلة حياته.

فوائد النوم لسلوك الطفل:

النوم العميق المتواصل يعني أن تحصلي على طفل هادئ ورائق المزاج

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الطفل العدواني هو طفل قليل النوم وكثير الصراخ والبكاء.

الطفل الذي لا يحصل على نوم كافي يعني أن يكون عصبياً حين يكبر.

فوائد النوم الصحية للمولود:

ينظم النوم الساعة البيولوجية للطفل.

يساعد النوم على عدم إصابة الصغير بالسمنة المرضية والتي أصبحت داء العصر بالنسبة للصغار.

النوم المبكر والهاديء والعميق يقلل من فرص اصابة الطفل بالكوابيس حين يكبر.

النوم العميق والكافي للمولود ينقذه من فرط الحركة حين يكبر.

كما يعمل النوم على زيادة ثقة الطفل بنفسه حين يكبر حسب دراسة أمريكية حديثة.

ويعمل النوم على زيادة مناعة الجسم وتحفيز مقاومته للأمراض.

نوم الطفل هو أفضل علاج لآلام العضلات التي يعاني منها الصغار في فترة النمو.