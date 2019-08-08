تطبيقات لتتبع نمو طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:36 مساءً - فرحة الأم بمولودها القادم إلى الحياة ليس لها حدود، لذا تقضي الأمهات الكثير من الأوقات في تتبع مراحل نمو أطفالهنّ، وكل مرحلة يتطور فيها جسدياً وعقلياً وصحياً وذهنياً، وفي المقابل تواجه بعض الأمهات الكثير من المشاكل أثناء مرور الطفل بتلك المراحل فتضطر إلى البحث والتنقيب لإيجاد حلولٍ لها، ولأن الهواتف الذكية سهلّت الكثير من أمور حياتنا اليومية، لذا فقد طوّر الباحثين تطبيقات ذكية تُساعد الأم على تتبع نمو طفلها كي تتمكن من رعايته بالشكل الصحيح، نذكر عبر السطور التالية بعضاً منها:

تطبيق"Glow baby "

إحدى التطبيقات الأعلى تقييماً في كلاً من متاجر الأندرويد والآيفون، فمن خلال هذا التطبيق تستطيع الأمهات تسجيل كافة جوانب الرعاية بطفلها لتتمكن من تتبع صحته والاهتمام به بشكل سليم بدءاً من الرضاعة الطبيعية، ونوعية الحفاضات، مواعيد النوم وتناول الأدوية، تتبع حرارة الطفل والأمراض التي يُعاني منها، معدلات النمو وقياس الطول والوزن ومسار التغذية.

يتيح التطبيق سهولة الوصول والتحكم في التوقيت عبر الإشعارات، وتدوين الملاحظات عن اللحظات المهمة في حياة الطفل، بالإضافة إلى مشاهدة ملخصات يومية وأسبوعية لمعدل أنشطة الطفل، كذلك الحصول على ملخص بصيغة ملف "PDF" يحتوي على المعلومات التي ترغب الأم بطباعتها لتتبع صحة الطفل، ومن المميز في التطبيق أنّه يحتوي على خاصية التقاط صور للطفل ومشاركتها، كما يتيح للوالدين إمكانية التواصل مع الأمهات والآباء الآخرين لمناقشة كل شيء يتعلق بأطفالهم، وأخيراً يوفر التطبيق مقالات يومية عن أساليب التغذية و بعض المفاهيم المخصصة لضمان نمو الطفل بشكل صحيح.

تطبيق "My baby Today"

هذا التطبيق أصدره مركز الطفل للصحة واللياقة في بريطانيا عام 2012م، وهو بمثابة دليل للآباء والأمهات لمساعدتهم على تخطي الصعوبات مع الأطفال خاصةً مع الطفل الأول، حيث يحتوي التطبيق على معلومات شاملة عن الطفل من حيث الرضاعة الطبيعية والتدريب على النوم والنمو، إلى جانب دليل التغذية وألبوم الصور وغيرها الكثير، ويحتوي التطبيق على العديد من المساعدات والنصائح الطبية التي يقدمها أطباء أطفال متخصصون، لمتابعة نمو الطفل بشكل آمن، كما يوفر

التطبيق خبرات وتجارب موثقة لأكثر من 300 مليون أم من جميع أنحاء العالم .

إضافةً إلى كل ما سبق، يتميز التطبيق باحتوائه على تقويم يومي لنمو وتطور الطفل، كما يتضمن قائمة مرجعية للتذكير والتنبيه، ومقاطع فيديو للتعرف على كيفية استخدام منتجات الأطفال، بالإضافة إلى وجود منتدى ومجتمع للأمهات يناقشن فيه

كل ما يواجهنّ خلال رحلة الأمومة الشاقة والاستفادة من تجارب بعضهنّ البعض، وأخيراً يتضمن التطبيق بعض الأفكار التي تعتني بالأم أيضاً.

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يتوفر التطبيق عبر أجهزة الأندرويد فقط.

تطبيق "Growth: baby & child charts "

هذا التطبيق يتيح للأمهات تتبع نمو الطفل بالنسب والأرقام لتصبح البيانات المعطاة موثوقة بشكل أكبر، بحيث يحتوي على النسب المئوية الدقيقة لقياسات الطفل وحساب مؤشر كتلة الجسم، ومخططات صحة الطفل والأمراض التي أُصيب بها منذ العام الأول وحتى العشرين عاماً، ويُتيح التطبيق تتبع نمو أكثر من طفل واحد من خلال تلك الإحصاءات التي يُقدمها، كما يتميز بأنّه يُتيح للوالدين عملية نقل البيانات إلى جهاز آخر أو بريد إلكتروني آخر، كما يحتوي على خاصية تصدير الملفات وطباعتها بصيغة "PDF".

يتوفر التطبيق عبر الأجهزة التي تعمل بأنظمة "IOS".

تطبيق Child Growth Tracker"

يسجل هذا التطبيق قياسات الوزن والطول ومحيط الرأس للأطفال، ليقوم باستخدامها في إنشاء مخططات تحوي نسباً مئوية، حول نمو الطفل منذ الولادة وحتى سن 20 عاماً.

يقوم التطبيق بتضمين تلك المخططات والرسوم المعتمدة من قِبل العديد من المنظمات والأكاديميات الطبية مثل الأكاديمية الهندية لأطباء الأطفال، السويدية الاسبانية، الألمانية، النرويجية وحتى الصينية، ويتيح التطبيق حفظ صور تلك المخططات البيانية أو الجداول المئوية لمشاركتها أو وضعها في دفتر الطفل، أو أخذها معك لمناقشتها مع طبيب الأطفال، حيث يتضمن التطبيق أيضاً خاصية تصدير واستيراد البيانات بسهولة، كما يُتيح مقارنة بيانات أكثر من طفل بواسطته، أو إدخال بيانات الطفل وأحد الوالدين لغرض المقارنة أيضاً.

يتوفر التطبيق عبر أنظمة الأندرويد فقط.