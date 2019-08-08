شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحى المبارك.. امراض تصيبك بسبب اللحم أبرزها أمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يرتبط تناول الكثير من اللحوم بمرض النقرس فقط، ولكنه مرتبط بتناولها، وقبل عيد الأضحى المبارك يجب التنويه عن مخاطر أخرى مرتبطة بتناول اللحوم الحمراء.

أمراض القلب

وجدت دراسة شملت 45000 متطوع، أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 32 ٪، ويرجع الانخفاض إلى انخفاض الكوليسترول في الدم وضغط الدم في النباتيين.

السرطان

في عام 2015 ، وضعت منظمة الصحة العالمية أن اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل تدخين السجائر، وأثبتت الدراسات السابقة وجود علاقة بين استهلاك اللحوم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

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السكتة الدماغية

لأن اللحوم تسبب انسداد في الأوعية الدموية، فليس من المستغرب أن يؤدي إلى السكتات الدماغية، حيث يزيد استهلاك اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 47 ٪.

مرض السكر

وفقا للباحثين فإن اللحوم واحدة من أكثر عوامل الخطر الغذائية لمرض السكر، حيث وجدت دراسة أن الاستهلاك المتواضع للحوم الحمراء أو المصنعة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر وهو مرض يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية مدمرة، بما في ذلك العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السمنة

تساهم اللحوم في انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم بنفس القدر من مرض السكر، ووجد بحث أن بروتين اللحوم يتم هضمه في وقت لاحق من الدهون والكربوهيدرات، مما يجعل الطاقة التي نحصل عليها من البروتين فائضة، ويتم تحويل هذا الفائض وتخزينه على شكل دهون في جسم الإنسان.

الكوليسترول الضار يمكن أن يؤدي الكوليسترول الضار إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب ، ولكن بما أنه موجود فقط في الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات ، فإن النظام الغذائي النباتي يحتوي على صفر من الكوليسترول.