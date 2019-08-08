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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاى الأخضر من أهم المشروبات التى لها فوائد صحية عديدة، فهو غنى بمضادات الأكسدو ويساعد على التركيز ويقلل من التوتر، علاوة على فقدان الوزن، فى هذا التقرير نقدم لك ماذا يحدث فى جسمك عندما تشرب الشاى الأخضر بشكل يومى، وفقاً لموقعwomen working.



فوائد الشاى الاخضر

ماذا يحدث فى جسمك عندما تشرب الشاى الأخضر يومياً ؟1- تفقد الوزن

يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن، لأن الشاي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين والتي تزيد من معدل الأيض وتزيد من حرق الدهون، وقد أظهرت الدراسات أنه يمكنك حرق 75 إلى 100 سعرة حرارية في اليوم إذا كنت تشرب الشاي الأخضر.

وإذا كنت تشرب الشاي الأخضر كل يوم، فقد تحرق ما يصل إلى 36500 سعرة حرارية في السنة، وكذلك فهو يشعرك بالشبع والامتلاء، ويساعد على تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وبالتالى يساعدك على فقدان الوزن.

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2- تقوية المناعة

يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي على مواد تمنع الالتهاب ومضادات الأكسدة، وهذا يعني أن شرب الشاي الأخضر سيجعل الجهاز المناعي يعمل بكفاءة أكبر دون وضع خلايا الجسم في خطر.

3- تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

الشاي الأخضر قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لهارفارد هيلث، حيث وجدت دراسة أجريت على 40.530 من البالغين اليابانيين أن المشاركين الذين يشربون أكثر من خمسة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26%من الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية و 16 % أقل خطر الموت من جميع الأسباب من الأشخاص الذين شربوا أقل من كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا.

4- يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

أجريت دراسة تستخدم تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي لعرض آثار الشاي الأخضر على الدماغ، وفقًا لموقع Alzheimers.net، وكان لدى من يتناولون مشروب الشاي الأخضر زيادة ملحوظة في نشاط الدماغ مع زيادة استهلاك الشاي الأخضر، لذا ابدأ بتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر مع تناول الشاي الأخضر كل يوم.

5- قد تظهر أصغر سنا

يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من البرانثوسيانيدينات وبعض مضادات الأكسدة التى أثبت العلم أنها تبطئ الشيخوخة المبكرة وتساعد جسمك على الاحتفاظ بالشباب والحيوية.