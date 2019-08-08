البصل.. الطريقة الفعالة لتفتيت الدهون

البصل من الخضروات الفعالة للغاية في تعزيز تخسيس الوزن. فهو غني بالكيرسيتين الذي يمنع تراكم الدهون ، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي. لذا، من يرغب في إنقاص الوزن يجب تضمين البصل في النظام الغذائي اليومي

1. عصير البصل

شرب عصير البصل هو أفضل وسيلة لانقاص الوزن. يمكن أن يؤدي القلي إلى تدمير العناصر الغذائية وبالتالي فقدان جميع الفوائد الصحية للبصل.

كيفية تحضير عصير البصل لتخسيس الوزن؟

المكونات:

1 بصلة من البصل الأبيض الطازج

3 أكواب من الماء

كيفية التحضير

انزعي جلد البصل وقطعيه إلى شرائح.

أضفِ كوبًا من الماء إلى البصل قدر وحركيه حتى يغلي.

بعد 4 دقائق ، قومي بإزالته من الموقد مع نقله إلى خلاط.

امزجيه جيدًا مع إضافة كوبين من الماء.

صبي عصير البصل في كوب وتناوليه.



2. حساء البصل



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الحساء طريقة أخرى لاستهلاك البصل بهدف إنقاص الوزن، خاصة وأنها تساعد على امتلاء المعدة، ومن ثم الحد من تناول حصص زائدة. يمكنكِ تناوله للغداء أو العشاء. الآن ، إليك طريقة رائعة لتحضير حساء البصل.

كيفية تحضير حساء البصل لتخسيس الوزن؟

المكونات

4-5 بصل أحمر كبير ، مقشر ومفروم

1 كوب طماطم مقطعة

1 كوب من الملفوف

3 أكواب من حساء الخضار أو الدجاج

3 فصوص من الثوم المفروم

½ ملعقة من الزنجبيل

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملح

:كيفية التحضير

يُضاف زيت الزيتون إلى قدر الحساء.

يُضاف الزنجبيل والثوم ويُقلّى لمدة دقيقتين.

يضاف البصل و الخضار. يقلب ويطهى لمدة 30 ثانية.

الآن ، إضافة حساء الخضار أو الدجاج.

يُضاف الفلفل الأسود والملح. ثم يترك الحساء حتى ينضج لمدة 10-15 دقيقة.

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