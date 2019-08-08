"الصحة السعودية" تجري 1000 عملية قلب خلال موسم الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت وزارة الصحة السعودية، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة 1044 عملية قلب ما بين قسطرة قلبية وعمليات قلب مفتوح للحجاج وغيرهم.

وكشفت الإدارة الطبية بالمدينة في أحدث إحصائية لها عن إجراء 404 عمليات قسطرة قلبية للحجاج و549 قسطرة قلبية لغير الحجاج، فيما تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح للحجاج و70 عملية قلب مفتوح لغير الحجاج.

وأوضحت أن هناك عدة اجتماعات تعقد على مدار اليوم بين أطباء القلب وأطباء جراحة القلب يتم خلالها مناقشة حالات المرضى واتخاذ القرارات الطبية حيالها.

يذكر أن مركز القلب بالمدينة الطبية مجهز بأحدث التقنيات في مجال طب القلب، ويضم كفاءات مؤهلة على مستوى عالٍ خاصةً أنها تعتبر المرجع التخصصي للمرضى من الحجاج خلال موسم الحج.