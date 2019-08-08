القاهرة - لايف ستايل

مقادير طريقة عمل الدقة الشامية

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- دبس الفليفلة : ملعقة كبيرة

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الجوز : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير طريقة عمل الدقة الشامية اخلطي البقسماط مع الماء في طبق.

أضيفي الطحينية الملح والفلفل ودبس الفليلفة.

أضيفي دبس الرمان واخلطي المكونات جيداً.

سخني زيت الزيتون في مقلاة وقلبي البصلة المبشورة فيه ثم أضيفيها للخليط.

حركي المكونات جيداً وضعيها في طبق التقديم.

وزعي الجوز والقليل من دبس الرمان وزيت الزيتون للتزيين.

قدميها إلى جانب الخبز المحمص والمشاوي حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر البصل المكرمل طريقة إعداد وتحضير الدجاج مع البصل والصنوبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير وإعداد الدقة الشامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.