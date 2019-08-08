شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تنام كويس وتحمى جسمك من الالتهابات.. خليك فى البابونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البابونج واحد من الأعشاب الطبيعية المذهلة نظرا لفوائدها المتنوعة على صحة الجسم والبشرة والشعر، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.



البابونج

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فإن فوائد البابونج هى:

1:يحتوى البابونج على بعض الفيتامينات التى تساعد على النوم بشكل صحى دون أرق أو توتر.

2:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.

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3:يقلل من تشنجات العضلات وألم المفاصل والالتهابات، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والعدوى.

4:يعمل على ترطيب المعدة والجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات وعسر الهضم، وذلك لاحتوائه على مسكنات ومرطبات تحد من الالتهاب والألم.

5:يحتوى البابونج على بعض الفيتامينات التى تقلل الإجهاد والتعب وتمد الجسم بالنشاط والطاقة والحيوية.

6:يحتوى البابونج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وبعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجلد وحمايته من البقع الداكنة والجفاف، كما انه يحد من ظهور التجاعيد وعلامات العجز.