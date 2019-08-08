فوائد الفتة بالخل والثوم فى عيد الاضحي المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفتة من الأطباق الرئيسية فى عيد الاضحى المبارك، ولها فوائد صحية عديدة بفضل مكوناتها الغنية، فهى تحتوى على الخبز والثوم والخل والأرز واللحمة والشوربة ونتعرف فى هذا التقرير على أهم فوائد الفتة بالخل والثوم فى عيد الاضحى المبارك.



فوائد الفتة فى عيد الاضحى المبارك

فوائد الفتة فى عيد الاضحى المبارك

الفتة تحتوى على الخل والثوم والطماطم واللحوم والأرز وشوربة اللحم ولكل هذه المكونات لها فوائدها الصحية، وفى نفس الوقت للاستفادة من هذه المكونات يجب تجنب الدهون واستبدال السمن الصناعى بالزبدة الفلاحى الغنية بالدهون الصحية أو زيت الزيتون.



فوائد الفتة

مكونات الفتة وفوائدها الصحية

وبحسب موقع Health line فإن الثوم من الأطعمة الغنية بالفوائد، فهو يحتوى على مركبات ذات خصائص طبية قوية، وغنى بالمغذيات ويساعد على تقوية المناعة ومكافحة الأمراض بما فى ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، كما أن المركبات النشطة في الثوم يمكن أن تقلل من ضغط الدم، وتحسن مستويات الكوليسترول، وبالتالى يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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والخل الأبيض من المكونات الأساسية فى عمل الفتة، ومن فوائده، ضبط نسبة السكر فى الدم، إنقاص الوزن، خفض الكوليسترول الضار، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.

والطماطم التى تصنع منها الصلصة غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين A و C و K والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية، حيث أن لها فوائد عديدة مثل: حماية صحة القلب والأوعية الدموية، تحسين الرؤية والإبصار، تحسين صحة الهضم والأمعاء، مفيدة لتنظيم نسبة السكر فى الدم، الوقاية من السرطان والأمراض المختلفة.

والأرز له فوائد عديدة مثل: تنظيم ضغط الدم، علاج الامساك، يحمى من السرطان ومن الأمراض الفيروسية بفضل مكوناته التى تعمل كمضادات للبكتيريا والفيروسات.

والخبز الأسمر يحتوى على الألياف التى تحسن الهضم وتساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وتخفض الكوليسترول الضار.