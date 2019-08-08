علاج 10 آلاف حاج بمستشفيات ومراكز الحرم للطوارئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت مستشفيات ومراكز أجياد والحرم للطوارئ في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ منذ 20 ذي القعدة وحتى نهاية يوم 6 ذي الحجة أكثر من 10 آلاف حاج.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الحجاج تلقوا الخدمات الصحية اللازمة داخل تلك المراكز، فيما تم تنويم 118 حالة في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم حتى استقرارها الصحي ومغادرة المستشفى، بينما تم تحويل 30 حالة إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة لمتابعة العلاج.

وبينت الوزارة أن الحالات تنوعت بين أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، فيما سجلت حالة واحدة تمثلت في الإجهاد الحراري تلقت العلاج اللازم حسب البروتوكول المعتمد لمثل هذه الحالات، وذلك في العيادة المستحدثة مؤخراً للإجهاد الحراري بعدد 8 أسرّة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف، ومستشفى الحرم للطوارئ الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، خصصا لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، إضافة إلى المراكز الصحية الأربعة داخل الحرم المكي الشريف والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.