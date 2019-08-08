23 سيارة إسعاف لتفويج الحجاج المرضى إلى مكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت من المدينة المنورة، الخميس، قافلة وزارة الصحة التي تقل 23 حاجاً من مختلف الجنسيات يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، وتمكينهم من أداء مناسك حج هذا العام 1440هـ.

وتضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة مع وجود قرابة 120 دكتوراً وممرضاً ومسعفاً، إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية وسيارتي إسعاف عناية مركزة، إضافة إلى كابينة أكسجين متكاملة وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.





جرى نقل إحدى الحالات عبر الإخلاء الطبي، من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة؛ سعيا من وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة، من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع من المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة، خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

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بينما عبر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة السعودية، على تسهيل سبل أداء فريضة الحج، ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء الشعائر المقدسة.





