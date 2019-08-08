رئيس الوداد لـ"العين الرياضية": الكاف ظلمنا كما فعل مع الأهلي وقسنطينة

أعرب سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، عن غضبه الشديد بسبب قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباراة نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا بين فريقه والترجي التونسي باعتبار الفريق المغربي خاسرا.

وقال الناصري في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي اسم على غير مسمى، هي لجنة تسجيل الظلم وإهدار الحقوق، قرار اليوم رسالة للجميع في أفريقيا وليس الوداد فقط، ألا يبحث أي فريق عن حقه ولن يتم النظر بعين الاعتبار لأي أحداث في الملعب".

وأضاف الناصيري: "تعرضنا للظلم والاتحاد الأفريقي معتاد على ذلك، سبق أن ظلم الأهلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري أمام الفريق نفسه".

وعن اتخاذ الوداد لأي إجراء عقب قرار "كاف" قال الناصيري: "ما الفائدة والنتائج في نهاية المطاف معروفة؟ نشعر بخيبة أمل كبيرة".

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ولم تستكمل مواجهة الإياب بين الفريقين التي أقيمت في تونس يوم 31 مايو/أيار الماضي؛ بسبب انسحاب الوداد احتجاجا على عدم الاستعانة بتقنية الفيديو، بعد الهدف الذي سجله لاعب وسطه وليد الكرتي ولم يحتسب، وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق التونسي بهدف دون رد، علما بأن مباراة الذهاب في المغرب انتهت 1-1.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدها إعادة المباراة على ملعب محايد، وهو ما لم يرضِ الناديين اللذين بادرا بالتظلم لدى محكمة التحكيم الرياضية التي رفضت بدورها قرار المكتب التنفيذي للكاف لعدم الاختصاص، وأحالت الأمر إلى لجنة الانضباط بالاتحاد القاري.

وأعلن "كاف" عبر حسابه الرسمي، الأربعاء، اعتبار الوداد خاسرا في المباراة، وتغريمه 20 ألف دولار بسبب انسحابه، بجانب 15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.

كما قرر الاتحاد الأفريقي تغريم حمدي المدب رئيس نادي الترجي مبلغ 20 ألف دولار بسبب سوء سلوكه غير الرياضي كما وصف بالبيان ضد أحمد أحمد رئيس الكاف.

كذلك فرض الكاف غرامة مالية على النادي التونسي تقدر بـ50 ألف دولار بسبب السلوك غير الرياضي لجماهيره واستخدام الشماريخ والألعاب النارية، مع معاقبته بخوض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه بسبب استخدام جماهيره المفرط للألعاب النارية أثناء المباراة، مع تعليق العقوبة بشرط عدم تكرار الأمر في مباريات الفريق الأفريقية خلال الـ12 شهرا المقبلة.