شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: استبدال اللحوم بالدجاج يقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية بأن استبدال لحوم البقر والضأن بالدجاج، يمكن أن يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي.

فقد فحصت دراسة أجريت في "المعهد القومى للسرطان " في الولايات المتحدة الوجبات الغذائية لأكثر من 42 ألف امرأة تم تتبعهن لمدة وصلت إلى 8 سنوات، وقد لوحظ أن النساء اللائي تناولن كميات أعلى من اللحوم الحمراء، كن الأكثر إصابة بنوع من سرطان الثدي بنسبة بلغت الربع، مقارنة بأولئك اللاتي تناولن كميات أقل من اللحوم الحمراء.. في حين وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الدواجن بمعدلات استهلاك أكبر، مثل لحوم الديك الرومي والبط، كن أقل عرضة بنسبة بلغت 15% للإصابة بالمرض .

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كما وجد الباحثون في "المعهد القومى للسرطان"، أن مقايضة شرائح اللحم والنقانق، بلحوم الدجاج، قلل من خطر إصابة النساء بالمرض بنسبة 28% .. كذلك ، تم العثور على اللحوم الحمراء التي تحتوى على مركبات مسببة للسرطان ، في حين أن الدواجن مرتبطة ب "نشاط متفطرة منخفض"، وتعمل على تقليل الإجهاد الداخلي وتقليل تلف الحمض النووي.

وأكد الباحثون أن الدراسة تضيف أدلة أخرى قد ترتبط باستهلاك اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، في حين أن الدواجن كانت مرتبطة بانخفاض المخاطر.

وأضافوا:"توفر دراستنا أدلة على أن استبدال الدواجن باللحوم الحمراء قد يكون تغييرًا بسيطًا يمكن أن يساعد في الحد من الإصابة بسرطان الثدي".