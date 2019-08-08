شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول 127 أمريكى للمستشفى بقصور الرئة.. “FDA” تحذر من السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” دعوة جديدة لتقديم تقارير من أشخاص عانوا من نوبات صدرية وقلبية بعد استخدام السجائر الإلكترونية أو الـ “Vapes”.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت إدارة الغذاء والدواء (FDA) في تحليل العلاقة في أبريل ، وتلقت منذ ذلك الحين 92 تقريرًا جديدًا من الأمريكيين ، معظمهم في سن المراهقة ، الذين أدخلوا إلى المستشفى بواسطة سجائرهم الإلكترونية في السنوات العشر الماضية - إضافة إلى 35 شخص لديهم مشاكل مروعة.

واليوم ، تنشر الوكالة تفاصيل تلك التقارير ، وتجدد دعوتها للناس للتقدم.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من إبلاغ صحيفة “DailyMail” حصريًا عن حالة طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا عانت من سرطان الرئة على الرغم من عدم وجود أي ظروف أساسية أو التدخين.

وكان الصبي ، "تشانس أميراتا"، من ولاية فلوريدا ، هو الأحدث في سلسلة من الحالات المزعجة ، بما في ذلك ثمانية مراهقين من ولاية ويسكونسن دخلوا المستشفى بسبب قصور في الرئة ، وعمره 26 عامًا من ويسكونسن وُضعوا في غيبوبة ودخلوا العناية المركزة في ولاية ويسكونسن.

وقال "نيد شاربلس" القائم بأعمال مفوض ادارة الاغذية والعقاقير في بيان "نحن نقدر استجابة الجمهور لدعوتنا المبدئية لتقديم تقارير ونشجع بقوة الجمهور على تقديم تقارير جديدة أو متابعة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل."

تعد التقارير الإضافية أو معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه الحوادث ذات أهمية حيوية للمساعدة في إطلاعنا على تحليلنا وقد تساعدنا في تحديد عوامل الخطر الشائعة وتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تساهم أي سمات معينة خاصة بمنتج السجائر الإلكترونية ، مثل محتوى النيكوتين أو تركيبة".

وجدير بالذكر أن السجائر الإلكترونية اجتاحت السوق الأمريكية في السنوات الأخيرة ، مما أثار غضب الأطباء ومسؤولي الصحة.