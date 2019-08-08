ميلان يضم المدافع البرازيلي الشاب ليو دوارتي

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وكالة الأنباء الأسبانيةالأربعاء 2019/8/7 11:01 م بتوقيت أبوظبي
ليو دوارتي لاعب ميلان الجديد
أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم المدافع البرازيلي الشاب ليو دوارتي لمدة خمسة مواسم، قادما من فلامنجو البرازيلي.
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بالتالي يصبح ليو دوارتي "23 عاما" رابع الوافدين إلى الفريق اللومباردي في الصيف الحالي، ويلحق بكل من الفرنسي ثيو هرنانديز والجزائري إسماعيل بن ناصر والبوسني رادي كرونيتش.
وكان ميلان أعلن تعيين المدرب الإيطالي ماركو جيامباولو لقيادة مشروع الفريق في الموسم المقبل.
ولد دوارتي بمنطقة موكوكا البرازيلية في 17 يوليو/تموز 1996، وبدأ مسيرته مع دسبورتيفو قبل أن ينضم سريعا لناشئي فلامنجو في 2013، حيث أمضى موسمين قبل تصعيده للفريق الأول في 2015 ويخوض أول مباراة رسمية معه بعدها بعام.
وتعرض قلب الدفاع لإصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب حتى 2018، قبل أن يعود بقوة وحجز لنفسه مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق البرازيلي.
وخاض لاعب "الروسونيري" الجديد 60 مباراة بقميص فلامنجو، أحرز خلالها هدفين في ثلاثة مواسم ونصف وتوج مع فريقه السابق بلقب الدوري البرازيلي عامي 2017 و2019.
ويأمل ميلان، الذي أنهى الموسم الماضي خامسا بترتيب الدوري الإيطالي، في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي يعاني منها خلال السنوات الأخيرة، والعودة للمنافسة على البطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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