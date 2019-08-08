شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمليات تحويل مسار المعده.. نصائح هامة للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثيرون هذه الأيام لإجراء جراحات تكميم المعدة وتحويل المسار للتخلص من السمنة المفرطة والوزن الزائد، وبعد إجراء هذه الجراحات يحتاج المريض لنظام غذائى خاص وبحرص شديد للحفاظ على معدته.

ويساعد النظام الغذائى بعد عملية تحويل المسار على سرعة الشفاء وتغيير العادات الخاطئة التى أدت للإصابة بالسمنه المفرطة وزيادة الوزن، حسبما ذكر موقع" مايو كلينك"، وتحديد الكميات التى يتم تناولها فى كل وجبه من الأمور الهامة تحديدها.

وتأتى أهمية تحديد نظام غذائى بعد عمليات تغيير المسار للسماح للمعدة أن تستريح دون أن يحدث لها تمدد من كثرة تناول الطعام والوجبات دون تحديد كميات محدده لها، وأيضا تقليل الكميات يساعد فى تعويد الجسم على تناول كميات قليلة وتيسير المهمه على المعده فى عملية الهضم.

نصائح غذائية هامة بعد عمليه تحويل مسار المعده:

- شرب كميات من السوائل والماء لمنع الإصابة بالجفاف.

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- شرب السوائل بين الوجبات وليس معها ،يجب الانتظار فترة 30 دقيقة بعد تناول الطعام لشرب الماء حتى لا يحدث تضخم فى المعده واجهادها.

- تناول الطعام والشراب ببطء لتجنب حدوث متلازمة الإغراق التي تحدث عند دخول الأطعمة والسوائل إلى أمعائك الدقيقة بسرعة وبكميات أكبر مما يتسبب في الشعور بالغثيان، والقيء، والدوخة، والعرق ثم الإسهال.

- يجب أن يكون النظام الغذائى المتبع يحتوى على البروتين بشكل يومى

- تناول الأطعمه والمشروبات قليلة الدهون والسكريات.

- اختيار الأطعمة والسوائل قليلة الدهون والسكر.

- احذر من تناول الكافيين لأنه يؤدى للإصابة بالجفاف .