فيديو معلوماتى.. مفيهوش بذر وسعره غالى.. ما لا تعرفه عن البطيخ الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطيخ معروف فى العالم كله بلونه الأخضر، ممكن يكون فاتح أحياناً أو غامق، لكن بيختلف حجمه بين الصغير والكبير، والمنطقة المزروع فيها واللى على أساسها بيتحدد سعره، لكن اللى مش هيصدقه كتير من الناس، إن زى ما فى بطيخ أخضر، فيه أسود، آه ..حقيقة موجودة بس فى اليابان اللى دايماً بتبهرنا حتى فى الفواكه، وعشان كده هنعرف معلومات أكثر عنه زى ما قيل فى موقع "Freshplaza". ما هو البطيخ الأسود؟ يعرف باسم دنسوكى - تتم زراعته فى اليابان، وتحديداً فى جزيرة هوكايدو. - يعتبر من المحاصيل الزراعية المبتكرة . Advertisements - لونه أسود غامق ومفيش أى بقعة أو خط . - خالى من البذور السوداء - طعمه حلو و"مقرمش." - وزنه تقيل أوى يصل لـ 11كيلو جراما. - سعره غالى يتراوح ما بين 100و 250دولارا أمريكيا. ووصل سعر واحدة منه 4729 دولارًا أمريكى فى مزاد علنى .

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