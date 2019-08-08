أميرة نرويجية تُقرِّر وقف استخدام لقبها الملكي تجاريًا

لن تستخدم الأميرة النرويجية مارتا لويز لقبها الملكي، فيما يتعلق بالمشروعات التجارية بعد الآن، حسب ما أعلن عنه البلاط الملكي النرويجي أمس. وواجهت الأميرة، 47 عاما، في وقت سابق من العام الحالي، بعض الانتقادات لاستخدامها لقبها في جولة محاضرات في الدنمارك والنرويج مع شريكها الجديد، دوريك فيريت، حملت عنوان «الأميرة والكاهن»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال والدها، الملك هارالد، في يونيو (حزيران) الماضي، في تصريح لقناة «إن آر كيه» العامة إن العائلة المالكة سوف تناقش استخدام لقبها.

وجاء في بيان للبلاط الملكي صدر اليوم أن الأميرة والعائلة المالكة اتفقتا على أنها ستستخدم لقبها فيما يتعلق بالواجبات الرسمية والتعاملات الخاصة، وأنها ستستخدم اسم مارثا لويز فحسب فيما يتعلق بالمشاريع التجارية. وأعلنت مارثا لويز وفيريت عن علاقتهما في شهر مايو (أيار) الماضي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الأميرة ريما بنت بندر تتفقد عائلة قاسم عداوي غريق "شلالات نياغرا"

كيفن كوستنر يكشف سرًّا عن الأميرة الراحلة ديانا