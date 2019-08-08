إنفوجراف.. 8 خطوات لحماية مريض السكري في الحج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حين يتوجه مريض السكري لأداء فريضة الحج، سيتوجب عليه الالتزام ببعض الإجراءات الاحتياطية التي تستهدف ضمان سلامتهم وأداء المشاعر في أمان تام، عبر التحكم بمستوى السكر في الدم، والالتزام بالحمية والتمارين الرياضية وأقراص خفض السكر أو الأنسولين.
وينصح بمراجعة الطبيب قبل مدة كافية من أداء فريضة الحج، للحصول على تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية والأدوية والجرعات المطلوبة.
وينصح الأطباء مريض السكري الذي يتناول الأنسولين بإجراء تحليل للسكر قبل الطواف والسعي، لمعرفة مدى تأثير المجهود البدني، الذي قام به، على انخفاض مستوى السكر في الدم.
الإنفوجراف التالي يستعرض بعض النصائح المهمة لمريض السكري خلال فترة الحج..
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