مايا مرسي تُهنئ أماني أبو زيد باختيارها ضمن 100 سيدة مؤثرة في أفريقيا

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة للدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي، عن البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة لاختيارها ضمن قائمة أكثر 100 سيدة مؤثرة فى أفريقيا من قبل شركة Avance Media الرائدة فى العلاقات العامة والتصنيفات.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها لاختيار الدكتورة أماني أبو زيد ضمن قائمة أكثر 100 سيدة مؤثرة في أفريقيا، مؤكدةً أنها نموذج نسائي رائد فى مصر وأفريقيا نفخر به جميعًا.

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وأشارت رئيسة المجلس، إلى أن الدكتورة أماني قدمت الكثير لأفريقيا في مجال تطوير البنية التحتية والطاقة من خلال عملها بالاتحاد الأفريقي متمنية لها دوام النجاح و التوفيق.

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يُذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد قد عملت لأكثر من 30 عامًا في مناصب قيادية في المنظمات الدولية، مثل بنك التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مع التركيز على برامج البنية التحتية وكان لها العديد من الإنجازات في جميع أنحاء أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا منها المشاركة في إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم (نور). في عام 2018.

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