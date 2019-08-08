أشياء يجب أن تعرفها عن الجيوب الأنفية وما هى وظيفتها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجيوب الأنفية من أهم الأجزاء فى جسم الإنسان، وهى المسئولة عن ترطيب وتسخين الهواء الذي نتنفسه، وكذلك إنتاج المخاط لمنع البكتيريا، فى هذا التقرير جمعنا لكم أهم المعلومات عن الجيوب الأنفية ووظيفتها.

وبحسب موقع step to health، فإن الجيوب الأنفية هي تجاويف مليئة بالهواء توجد في عظام الجمجمة، ولها العديد من الوظائف، فهي تساعد على التنفس والشم و تنظيم درجة حرارة الجسم.



الجيوب الانفية

أشياء يجب معرفتها عن الجيوب الأنفية عدد الجيوب الأنفية

هناك 8 من الجيوب الأنفية، 4 على كل جانب من الأنف.

ما الذى يوجد بداخل الجيوب الأنفية ؟

لا يوجد سوى الهواء داخل هذه التجاويف الأنفية، وفي الجيوب الأنفية الصحية وغير ملتهبة سيكون هناك الهواء في الغالب، ومع ذلك ، هذه التجاويف ليست فارغة تماما، حيث يوجد بداخلها نوع من المخاط وطبقة رقيقة من الخلايا المخاطية ترتبط بالعظم أو الغضاريف المجاورة.

وتنتج هذه الخلايا أيضًا مخاطًا لحمايتنا من البكتيريا والعناصر الغريبة المحتملة ، ومنعها من دخول الجسم.

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لماذا يحدث التهاب فى الجيوب الأنفية ؟

-عندما تصاب بنزلة برد أو عندما تكون لدينا حساسية، هناك نمو مفرط للبكتيريا والجراثيم في تجويف الأنف، والذي ينتج عنه عدوى بكتيرية أو فيروسية.

-معظم التهابات الجيوب الأنفية هي فيروسية وتختفي من تلقاء نفسها في وقت قصير، ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكثف العدوى، وتنتج 3 أنواع من المشاكل:

التهاب الجيوب الأنفية الحاد

وهو حالة شائعة ترتبط بالزكام، وإذا كان سببه فيروس ، فسوف يشفى نفسه في غضون أيام قليلة، ولكن إذا كان عدوى بكتيرية ، فقد يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

التهاب الجيوب الأنفية تحت الحاد

في هذه الحالة ، تكون المشكلة أكثر خطورة وأكثر إزعاجًا، لها علاقة كبيرة بالحساسية ، ويمكن أن تستمر ما بين شهرين وثلاثة أشهر، وعادة ما يكون مصحوبًا بالمخاط، الصداع، الدوخة، حساسية للضوء.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

يمكن أن تستمر أكثر من 3 أشهر ويمكن أن ينتهي في كثير من الأحيان مع التدخل الجراحي.