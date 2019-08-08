شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هرمون "الحليب" يؤخر حدوث الحمل.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب مستويات الهرمونات بجسم الانسان تؤدى لحدوث مشاكل صحية بجسم الإنسان، ومن بينها ارتفاع هرمون اللبن الذى يحدث بسبب طفرة فى إحدى الخلايا الطبيعية المنتجة للبرولاكتين في الغدة النخامية ويصيب الرجال والنساء ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء اللواتي أقل من 50 عاما.

حيث تحتوى الغدة النخامية على خلايا تنتج البرولاكتين، وهو الهرمون الذي يحفز إنتاج حليب الثدي، ويحدث الارتفاع فى الهرمون عند كل من الرجال والنساء ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"يحدت ارتفاع مستوى هرمون اللبن بسبب طفرة في إحدى الخلايا الطبيعية المنتجة للبرولاكتين في الغدة النخامية، حيث تسمح هذه الطفرة للخلية بالانقسام بشكل متكرر، مما يؤدي إلى عدد كبير من الخلايا التي تنتج كمية كبيرة من البرولاكتين، وقد يحدث ذلك بسبب وجود ورم كبير في الغدة النخامية يضغط على بقية الغدة.

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أعراض تؤكد وجود ارتفاع فى هرمون اللبن بالجسم:

- اضطرابات الدورة الشهرية.

- إفرازات حليب من الثدي عند عدم الحمل والرضاعة.

- ظهور حب الشباب.

- النمو الزائد في شعر الجسم والوجه.

يؤدى ارتفاع مستوى هرمون اللبن فى الجسم إلى عدم حدوث الحمل عند السيدات وتأخر حدوثه، يجب على كل سيده عند ظهور أى أعراض عليها مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو ظهور لبن بالثدى بالرغم من عدم وجود حمل أو رضاعة الأمر يحتاج توقف والبدء فى فحوصات فورية لعلاج هذه الحالة.