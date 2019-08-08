شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقف كتير.. خطوات بسيطة لعدم الإصابة بدوالى الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوالى من المشاكل المزعجة خاصة عند السيدات لأنها تترك أثرا غير مرغوب فيه بالساقين مما يعرضها للإحراج، وقد تظهر الدوالى بعدم مناطق بالجسم مثل الفخذين والساقين، نتيجة الوقوف لفترات طويلة فى العمل أو المنزل خاصة السيدات، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك".

والدوالى عبارة عن أوردة واسعة عن حجمها الطبيعى يتجلط بداخلها الدم ولا يسير بشكل طبيعى وهى الحالة التى تحدث نتيجة الوقوف والمشي لفترة الطويلة مما يسبب ضغط على الأوردة.

والعوامل الوراثية قد تؤدى إلى ظهور الدوالى عند كثير من الأشخاص أكثر من غيرهم، أيضا زيادة الوزن وتقدم العمر من المحفزات الأساسية لظهور الدوالى خاصة بالساقين.

اعراض الاصابة بالدوالى :

- تميل الأوردة إلى اللونين الأزرق أو الأرجواني.

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- ألم وتورم بالمنطقة المصابة بها.

- تشنج في عضلات المنطقة المصاب بها.

- الشعور بالألم مع الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

هناك نصائح هامة تساعد فى تقليل ظهور الدوالى بالساقين اهما ارتداء الجوارب المخصصة للدوالي،اجراء بعض الجراحات بالليزر، ضرورة فقدان الوزن، باتباع الأنظمة الغذائية الصحية، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، عدم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ممنوع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والجوارب الضيقة، تغيير موضع الجلوس أو الوقوف من فترة لأخرى للسماح بسريان الدم بشكل جيد فى الساقين وعدم تجلطه.