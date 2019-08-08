شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على أنوثتك.. حاجات هتقلل هرمون الأنوثة ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هرمون الاستروجين هو الهرمونات الأساسى فى جسم المرأة والذى يتحكم فى الدورة الشهرية والخصوبة، كما أنه يعزز حالتها النفسية، ولكن قد تعانى بعض السيدات من نقص هرمون الاستروجين مما يؤثر على صحتهن وحالتهن النفسية.

وحسب ما ذكره موقع flo.health فإن هناك بعض العادات الخاطئة التى تؤثر على هرمون الأنوثة ومنها:

1:الاجهاد المستمر يؤثر على صحة الهرمونات وخصوصا هرمون الاستروجين.

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2:سوء التغذية وإهمال تناول الطعام الذى يحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تؤثر على صحة الجسم والخصوبة وتؤثر على هرمون الاستروجين.

3:الإفراط فى تناول الأطعمة السريعة والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المهدرجة التى تؤثر على الهرمونات الأنثوية.

4:ممارسة التمارين الرياضية بعنف، قد يسبب انخفاض فى مستوى الاستروجين عند السيدات ويؤثر على هرمونات الأنوثة.

لذلك ينصح بتجنب هذه الأخطاء وتناول الأطعمة التى تحتوى على الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز الخصوبة وزيادة هرمون الاستروجين عند النساء ومنها "فول الصويا، الفراولة، الحمص، المشمش ، القهوة".