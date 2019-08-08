شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض كاواساكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأمراض الغريبة التى قد يكون بعضها نادر أو يصيب فئات بعينها، مرض كاواساكى أحد هذه الأمراض، ووفقا لتقرير موقع " kidshealth" نقدم كل ما يخص المرض.

س: ما هو مرض كاواساكى؟

ج : مرض كاواساكى هو مرض يسبب الالتهاب وتورم واحمرار فى الأوعية الدموية فى جميع أنحاء الجسم، ويحدث ذلك على 3 مراحل، وعادة ما تكون الحمى الدائمة هى العلامة الأولى.

غالبًا ما تؤثر الحالة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، فعندما يتم ملاحظة الأعراض مبكراً وعلاجها، يبدأ الأطفال المصابون بمرض كاواساكى فى التحسن خلال بضعة أيام.



كاواساكي

س : ما هى علامات وأعراض مرض كاواساكى؟

ج : يعانى مرضى كاواساكى من أعراض وعلامات تظهر على مراحل، تتضمن المرحلة الأولى، التى يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين ، حمى تستمر لمدة 5 أيام على الأقل.

تشمل الأعراض الأخرى:

احمرار العيون .

طفح جلدى وردى على الظهر والبطن والذراعين والساقين والمنطقة التناسلية.

أحمرار وتشفف وجفاف الشفاه.

وجود نتواءات حمراء على اللسان .

التهاب الحلق.

تورم الغدد اللمفاوية فى الرقبة.

تبدأ المرحلة الثانية عادة بعد أسبوعين من بدء الحمى، يمكن أن تشمل الأعراض:

Advertisements

تقشر الجلد على اليدين والقدمين.

الم المفاصل.

إسهال.

قيء.

ألم البطن.



اعراض مرض كاواساكي

س : ما هى المشاكل التى يمكن أن تحدث بسبب مرض كاواساكى ؟

ج : يمكن للأطباء علاج أعراض مرض كاواساكى عندما يتم اكتشافه مبكرًا، سيشعر معظم الأطفال بالتحسن فى غضون بضعة أيام من بدء العلاج.

يمكن أن يعانى المرضى من مضاعفات خطيرة تؤثر على القلب إذا لم يتم علاجها ، مثل:

تمدد الأوعية الدموية من الشرايين التاجية والتى تمد الدم بالقلب.

التهاب عضلة القلب والصمامات والغشاء الخارجى حول القلب.

عدم انتظام ضربات القلب .

مشاكل مع بعض صمامات القلب.

س : ما الذى يسبب مرض كاواساكي؟

ج : الأطباء لا يعرفون ما الذى يسبب مرض كاواساكي، فقط يعتقدون أنه لا ينتشر من شخص لآخر، ولكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال من الأصول اليابانية والكورية ، ولكن يمكن أن يؤثر على أى طفل أخر.



خلايا الدم الحمراء

س : كيف يتم علاج مرض كاواساكي؟

ج : عادة ما يعالج الأطباء الأطفال المصابين بمرض كاواساكى من خلال إعطائهم عن طريق الوريد (IV) جرعة من الجلوبيولين المناعى (IVIG) وهى أجسام مضادة تساعد فى مكافحة الالتهابات.

تناول جرعة عالية من الأسبرين تعطى عن طريق الفم لعلاج الالتهابات، حيث يأخذ المرضى الأسبرين حتى تظهر اختبارات الدم أن الالتهاب قد تحسن.

فى بعض الأطفال، قد لا تعمل جرعة الجلوبيولين المناعى، ويعطى الأطباء المنشطات بدلاً من ذلك، لأن المنشطات يمكن أن تساعد فى منع تمدد الأوعية الدموية التاجية.