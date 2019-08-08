شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تحذرك من إصابتك بأمراض المعدة الخطيرة.. منها الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لبعض الأشخاص أن يواجهوا ألمًا شديدًا وانسدادًا في حركة الأمعاء، إذا حدثت مشاكل من حين لآخر تخص ألم أثناء دخول المرحاض أو ألم فى الأمعاء والمعدة، فقد يكون ذلك بسبب العادات الغذائية خاطئة.

ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إذا كانت هذه مشكلة يومية، فقد تكون علامة على العديد من الأمراض الخطيرة، يجب أن تكون حذراً أبرز هذه المشكلات تشمل :



الم الأمعاء

الإمساك

الإمساك يؤدي إلى حركات الأمعاء غير صحيحة، والتي بسببها لا يشعر الشخص بالرضا حتى بعد الجلوس في المرحاض لساعات، إذا طالت فترات الإمساك، فقد يصاب الشخص بالعديد من أمراض المعدة الخطيرة.

متلازمة القولون العصبي

الألم الشديد في البطن أو الوخز في وقت حركة الأمعاء، والغازات المتكررة، وانتفاخ البطن، وعدم وجود حركة الأمعاء حتى مرة واحدة في 24 ساعة، وما إلى ذلك يمكن أن تكون أعراض متلازمة القولون العصبي.



الامساك وخطورته على صحتك

سرطان الأمعاء

يعد سرطان المعدة من الأمراض الخطيرة، لكنك ستندهش من معرفة أن الأعراض التي تظهر بين الأشخاص في بداية المرض شائعة جدًا، مثل:

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وجود إفرازات دون دفع الأمعاء.

نزيف من البراز.

ألم البطن المتكرر.

تشنجات البطن أثناء حركات الأمعاء .

إذا لم يتم علاج مشاكلك عن طريق الأدوية العادية وكانت مشكلة النزيف بالبراز تحدث يوميًا، فقم بزيارة طبيبك دون تأخير.

مرض الرتج

في حالة الإصابة بمرض الرتج، يصاب الشخص بحفر صغيرة أو بثور في الأمعاء الغليظة، مما قد يضطره إلى الشعور بألم شديد، بسبب هذا المرض لا يتم تنظيف معدتك جيدًا وقد تكون هناك مشكلة النزيف أثناء حركة الأمعاء.