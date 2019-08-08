شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تخف بسرعة.. نصائح لازم تعملها لو اتعرضت لكسور العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التعرض لكسور العظام لا بد من المتابعة الدورية واتباع بعض النصائح منعا لحدوث أى مضاعفات تؤثر على صحة العضلات والمفاصل والمساعدة على التئام الجروح بسرعة.

ويقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تساعد على التئام كسور العظام بسرعة حسب ما ذكره موقع webmdوهى:

1:الاهتمام بتناول التمارين الرياضية والعلاج الطبيعى المناسب لحالة المريض، حيث إنها تساعد على تقوية العضلات والوقاية من هشاشة العظام وتساعد على التئام الجروح.

Advertisements

2:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، مع الاهتمام بتناول البروتينات والالبان، حيث إنها تساعد على تعزيز صحة العظام والتئام الجروح.

3:ينصح بتجنب المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة والمصنعة.

4:لا بد أن تبتعد عن التدخين خلال فترة العلاج حتى لا تؤثر على صحتك وتؤخر التئام الجروح.

5:ينصح بالنوم بعدد ساعات لا يقل عن 7 ساعات لتعزيز صحة العضلات والشفاء والتئام الجروح.

6:ينصح بعدم وضع المياه على الجبس فيجب أن يكون دائما جافا، ومن الممكن تغطيته بأكياس بلاستيك عند الاستحمام.