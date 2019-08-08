إنفوجراف.. 6 نصائح مهمة لمرضى الكلى خلال فترة الحج

يحتاج مريض الكلى الذي يرغب في أداء فريضة الحج إلى استشارة الطبيب أولا، واستعداد صحي من خلال الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية حتى تمر فترة الحج بسلام.

ووجهت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح إلى مرضى "الفشل الكلوي، ضعف وظائف الكلى، حصوات الكلى"؛ عليهم الالتزام بها خلال فترة الحج وهي كالتالي:



- مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج وإعطائك الإرشادات الصحية المناسبة.

- الحرص على حمل الأدوية الموصوفة وحفظها في مكان مناسب سهل الوصول إليه.

- الالتزام بأخذ الأدوية بشكل منتظم وفي مواعيدها.

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- تناول السوائل والأملاح وفقًا لما يحدده الطبيب سلفًا.

- مراجعة طبيب البعثة أو أقرب مركز صحي عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلات المعوية أو التهابات المسالك البولية.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعًا لفقدان السوائل والأملاح من جسمك.

- عدم الإكثار من تناول اللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.

- مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند الحاجة.



