شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى تكرار نوبات الألم التى يسببها النقرس فى مفاصلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يسبب نوبات حادة مفاجأة من الألم، والاحمرار والتورم في بعض المفاصل، غالبًا ما يؤثر على مفصل واحد في كل مرة، ولكنه قد يؤثر على أكثر من مفصل، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية حدوث نوبات ألم النقرس وأعراضه، وفقاً لموقع "كليفلاند كلينيك".

غالبًا ما يتأثر اصبع القدم الكبير بالنقرس، لكن النقرس يمكن أن يؤثر أيضًا على المفاصل الأخرى في الساق (الركبة والكاحل والقدم) ويمكن أيضاً أن يصيب الذراعين (اليد والمعصم والمرفق)، ولكن نادرا ما يتأثر العمود الفقري.

ما مدى تكرار نوبات الألم الذى يسببه النقرس؟

فى بداية الإصابة بالمرض قد تحدث نوبات ألم النقرس بشكل نادر، مثل مرة أو عدة مرات كل عدة سنوات، في وقت لاحق يمكن أن تصبح هذه النوبات أكثر توترا وقد تحدث عدة مرات في السنة.

يمكن أن تتكرر نوبات النقرس من وقت لآخر في المفاصل نفسها أو مختلفة.

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-قد يستمر الألم لمدة أسبوع واحد، وفي بعض الأحيان يصل إلى أسبوعين ما لم يتم علاجه.

- بمرور الوقت، قد تحدث نوبات النقرس في كثير من الأحيان ، وتتضمن المزيد من المفاصل، وأعراض أكثر حدة، وتستمر لفترة أطول، النوبات المتكررة يمكن أن تلحق الضرر بالمفصل، يمكن أن تتطور المجموعات المتكتلة من حمض اليوريك بالقرب من المفاصل، في الجلد ، أو تتآكل في العظام.

أعراض النقرس

-ألم المفصل المفاجئ والشديد، والذي يحدث غالبًا في ساعات الصباح الباكر.

- تورم المفصل.

- ضعف المفصل .

-الشعور بالدفء فى المفصل المصاب.